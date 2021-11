Homem que esfaqueou ex-mulher no pescoço diz pedir a Deus pela sua recuperação: “Boa pessoa”

Do: Olhar Direto

Wallace da Conceição, de 38 anos, preso no último dia 17 de novembro em Juína (745 quilômetros de Cuiabá), após esfaquear a ex-mulher no pescoço, ombro e braço, disse estar arrependido de cometer a tentativa de homicídio e pedindo a Deus pela sua recuperação, por ela ser uma boa pessoa.

A vítima, uma mulher de 34 anos, permanece internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O quadro dela, que sofreu duas perfurações extensas de faca no pescoço, cortes no ombro e braço, é estável.

Na manhã do dia 17 de novembro, a mulher foi agredida violentamente a golpes de faca por seu ex-marido. Mesmo ferida, ela conseguiu correr para a rua onde foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Wallace foi preso no dia do crime por uma equipe do GAP, da Polícia Militar. Em entrevista, o acusado disse que teria perdido a cabeça, que estava arrependido e iria pedir a Deus que sua ex-mulher se recuperasse por que ela era uma boa pessoa.

Apesar da prisão de Wallace, a Polícia Civil continua com as investigações. (Com informações do Juína News)