Homem morre em confronto com policiais após roubar conveniência; veja vídeos

Do: Olhar Direto

Um jovem identificado como Geidson Costa Barbosa, de 22 anos, morreu em um confronto durante uma ação com policiais civis e militares na noite desta quarta-feira (3), no bairro Jardim América, na cidade de Juara (694 quilômetros de Cuiabá).

De acordo com informações da ocorrência, os agentes se depararam com dois suspeitos em uma motocicleta no bairro Bandeirantes, quando iniciou-se a perseguição em alta velocidade. Os policiais afirmam que os suspeitos atiraram na equipe e para revidar a agressão, também efetuaram disparos.

Durante a perseguição, os militares foram informados sobre um roubo que teria acontecido em uma conveniência 24 horas. Os suspeitos estariam com uma pistola, em uma motocicleta Honda Titan, de cor preta, além do dinheiro levado do estabelecimento.

A PM então reconheceu que perseguia os criminosos e já na rua Rio Branco, visualizou a motocicleta caída no chão. Os bandidos teriam abandonado o veículo e foragido para uma mata. Em varredura foram encontradas marcas de sangue tanto na motocicleta quanto na via.

Já do fim da ocorrência, policiais civis teriam sido acionados para dar apoio. Os policiais teriam seguido os rastros e ido até uma casa, onde Geison teria sido flagrado escondido atrás da porta, ocasião que teria apontado a arma para a equipe.

Os policiais então atiraram em Geidson que não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Câmeras de segurança flagraram o momento do roubo. Veja abaixo: