Homem morre após colisão frontal entre Corsa e Hilux em rodovia na manhã desta quinta-feira

Do: Olhar Direto

Um homem de 56 anos, identificado como Paulo da Motta, morreu na manhã desta quinta-feira (4) em um acidente de trânsito na Rodovia MT-358, entre os municípios de Barra do Bugres (a 166 km de Cuiabá) e Nova Olímpia. Uma Toyota Hilux colidiu com um Chevrolet Corsa e a vítima ficou presa no veículo. O condutor da camionete foi encaminhado a um hospital.

De acordo com informações da Polícia Civil, por volta das 11 de hoje (4) uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo dois veículos na MT-358, próximo à curva da Élida, próximo ao distrito de Assari.

Segundo informações a Hilux e o Corsa trafegavam pela rodovia, quando em certo momento o condutor do Corsa foi desviar dos buracos e colidiu com a camionete, que vinha no sentido contrário. O condutor da caminhonete foi encaminhado para o Hospital Municipal de Nova Olímpia e o condutor do corsa morreu ainda no local. A Polícia Civil também foi acionada e ainda apura o acidente.