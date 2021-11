Homem encontra amigo morto com tiro na cabeça após ver vítima ir para casa com mulher

Do: Olhar Direto

Um homem foi assassinado na madrugada desta segunda-feira (9) no município de Juína (a 745 km de Cuiabá). A vítima teria ido para casa com uma mulher e momentos depois foi encontrada morta por uma testemunha. O homem foi morto com um disparo de arma de fogo na cabeça.

De acordo com informações da Polícia Civil, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h55 de ontem (9) para atender uma ocorrência de homicídio na Rua Boa Esperança, no Bairro Módulo 05 em Juína. Uma testemunha relatou que estava com a vítima na praça central da cidade, até que a vítima decidiu ir para casa com uma mulher.

A testemunha ainda disse que foi até a casa da vítima e já a encontrou sem vida no quarto, ferido com disparo de arma de fogo na cabeça. No quintal da casa foi encontrado uma sacola plástica com uma quantidade de maconha, e em uma caixa de tênis haviam porções aparentando ser de cocaína.

No interior da casa, no sofá, foi encontrada uma porção de substância aparentando ser maconha. Não foi localizado nenhum documento pessoal da vítima para identificação. A Polícia Civil ainda investiga o crime.