Homem é encontrado morto em Cuiabá e suspeita é que tenha trocado tiros com PM

Do: Olhar Direto

Um homem identificado como Ademar Alves Martins foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (8) no Bairro Residencial Nilce Paes Barreto, em Cuiabá. Horas antes, no mesmo bairro, houve troca de tiros entre a Polícia Militar e bandidos que roubaram um carro. A suspeita é que Ademar seria um dos envolvidos no roubo.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta de 1h25 de hoje (8) uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de cadáver localizado na Rua E do Bairro Residencial Nilce Paes Barreto, na região do Pascoal Ramos em Cuiabá. O corpo foi encontrado caído ao chão, com ferimento que aparentava ser causado por arma de fogo, na região do abdômen.

Os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou o óbito, e depois a perícia foi acionada. A PM apurou que horas antes houve um acompanhamento de um veículo VW Gol cinza roubado, no qual três suspeitos entraram em confronto com policiais, do Batalhão de Trânsito.

Foi solicitada à equipe do Batalhão de Trânsito que comparecesse ao local para fazer o reconhecimento do corpo, e informar se o homem teria sido o que desembarcou do veículo roubado, durante a fuga dos suspeitos. No entanto, os militares não compareceram.