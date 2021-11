Homem é acusado de roubo e tem os dois braços quebrados durante ‘salve’

Do: Olhar Direto

Um homem de 36 anos teve os dois braços quebrados durante uma sessão de espancamento na tarde desta quarta-feira (17), no bairro Maracanâzinho, cidade de Cáceres (220 quilômetros de Cuiabá). Ele teria sido vítima de um ‘salve’ sob acusação de roubo.

De acordo com o site Cáceres Notícias, policiais civis foram até a Unidade de Pronto Atendimento onde ele teria dado entrada. No local, o homem contou que teria sido espancado por cinco membros do Comando Vermelho, com pedaços de madeira. O grupo o acusava de ter roubado uma residência.

No entanto, os criminosos levaram o homem até a casa da vítima do roubo, que não reconheceu ele como autor do crime. Mesmo assim, ele deveria ser executado em uma região conhecida como ‘Facão”. Porém, uma viatura da Polícia Militar teria passado no local e os criminosos desistiram.

Por conta da gravidade dos ferimentos, o homem teve que ser transferido para o Hospital Regional.