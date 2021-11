Homem comete zoofilia contra bezerro e acaba linchado por 20 pessoas

Do: Olhar Direto

Um homem de 59 anos, suspeito de cometer zoofilia contra um bezerro e outros animais na zona rural da cidade de Tangará da Serra (241 quilômetros de Cuiabá), foi preso na noite desta terça-feira (02), depois de ser linchado por cerca de 20 pessoas.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 23h30, os policiais foram acionados para atender a ocorrência e quando chegaram ao local, visualizaram cerca de 20 pessoas em um curral no meio do pasto.

O grupo de pessoas estava espancando o homem e ao visualizar a PM, fugiu. O proprietário do sítio entregou o suspeito já imobilizado e na ocasião, relatou que há vários dias estava percebendo que os animais estavam com lesões nas genitálias. Por conta disso, um cachorro, pato e outro animais teriam morrido.

Contudo, na noite de terça-feira, o homem ouviu um bezerro berrando e então reuniu os vizinhos. Eles foram até o local, quando se depararam com o suspeito com a calça abaixada e o animal desesperado.

Os vizinhos se revoltaram e tentaram imobilizar o suspeito, que ainda teria reagido. Porém, o grupo pegou um pedaço de madeira e agrediu o homem.

Depois de ser detido pela PM, o homem foi levado para uma unidade de saúde, pois reclamava de dores no rosto.

O caso é investigado pela Polícia Civil.