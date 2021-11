Grupos de Teatro de Campo Verde se destacam em festival no Sudoeste de Mato Grosso

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Os grupos teatrais das Escolinhas Culturais da Secretaria de Cultura, Lazer e Esporte de Campo Verde, “Grupo Gambiarra” e “Grupo Metamorfose”, do Centro Cultural, participaram do 2° Festival Geração da Arte de Teatro (FEGERART), no município de Comodoro (a 771km de Campo Verde), onde recebeu várias premiações e destaques.

As peças, apresentadas no dia 18 deste mês, foram “Nem tudo que cai na rede é peixe” e “Confeitar: Receita de bolo de chocolate para quem não gosta de chocolate”.

Além de Campo Verde, passaram pelo Festival outras 12 produções das cidades de Comodoro, Cuiabá, Primavera do Leste e Brasília – DF.

Qualidade e Reconhecimento

O Supervisor de Cultura Charles Pierre destacou a participação das Escolinhas Culturais no 2° FEGERART, consolidando o fomento ao teatro e à cultura em Campo Verde.

“É um grande momento que o setor artístico teatral está vivendo, voltando a colocar Campo Verde em destaque no Estado, levando o nome do município nos principais festivais na atualidade. Estou feliz, pois estou vendo que estamos colhendo frutos de algo que está sendo plantado em conjunto, o que é sempre importante lembrar”, comentou.