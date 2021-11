Governo oferece cursos gratuitos de designer de sobrancelhas a agente de saúde em todo o estado

Do: Olhar Direto

O governo do Estado de Mato Grosso oferecerá cursos em 31 diferentes áreas à população de todas as regiões de forma gratuita. No total, são 9.825 mil vagas para qualificação profissional em áreas como informática básica, designer de sobrancelhas, zelador, assistente de logística, agente comunitário de saúde, entre outros.

De acordo com a assessoria de imprensa do Governo, o anúncio do projeto foi dado pelo governador Mauro Mendes (DEM) na última terça-feira (23). As aulas serão ministradas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

“São cursos em diversas áreas, focados nas demandas de mercado de diversas cidades do Estado de Mato Grosso. O Governo de Mato Grosso vai pagar esses cursos para que você, jovem, ou você que esteja desempregado, possa se qualificar e através da qualificação conseguir um emprego e até mesmo se aprimorar no emprego que possui”, afirmou o governador.

Mauro Mendes lembrou que Mato Grosso é um dos estados com as menores taxas de desemprego do país e também um dos que mais geraram emprego nos últimos anos. Porém, as empresas ainda têm dificuldades em contratar pela falta de mão de obra qualificada.

“Esses cursos são voltados às demandas de mercado, porque não adianta o cidadão fazer um curso que não vai ajudá-lo a conseguir emprego. Então quem tiver interesse, procure a sua prefeitura, o Senac e o Senai que você vai ter um curso 100% custeado pelo Governo de Mato Grosso”, orientou.

Para a secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania, Rosamaria Carvalho, essa ação do Governo visa auxiliar o cidadão a conseguir colocação profissional. “Queremos que o cidadão faça um curso que dê possibilidade de ingressar no mercado de trabalho. O Estado de Mato Grosso possui muitas vagas de trabalho, mas não temos pessoas capacitadas o suficiente para suprir essas vagas e permanecer no trabalho. É comum a pessoa ir no Sine [Sistema Nacional de Emprego], conseguir o trabalho, mas voltar no mês seguinte, porque não atendeu as exigências do empregador”, relatou.

Confira os cursos que serão ofertados nesta primeira etapa:

1 – Agente comunitário de Saúde

2 – Agente de combate a endemias

3 – Agente de Higiene e Beleza Animal

4 – Assistente Administrativo

5 – Assistente de Logística

6 – Atendente de Farmácia

7 – Auxiliar de Nutrição e Dietética

8 – Auxiliar em Saúde Bucal

9 – Básico de Corte e Costura

10 – Confeiteiro

11 – Costureiro

12 – Cozinheiro

13 – Cuidador de Idoso

14 – Cuidador Infantil

15 – Designer de Sobrancelhas

16 – Embelezamento das mãos e dos pés

17 – Estoquista

18 – Informática Básica

19 – Jardineiro

20 – Libras

21 – Maqueiro

22 – Operador de computador

23 – Padeiro

24 – Porteiro e vigia

25 – Preparo de bolos e tortas

26 – Produção de pães, doces e salgados

27 – Qualidade no atendimento ao cliente

28 – Recepcionista em serviços de saúde

29 – Salgados para festas

30 – Técnicas de depilação

31 – Zelador