Governador assina convênio para obras de infraestrutura em Campo Verde, Santo Antônio do Leste e no Araguaia e Juara

O recurso, que conta também com contrapartida das prefeituras, do Consórcio Intermunicipal Araguaia e emendas federais, será empregado na pavimentação de vias urbanas, rodovias estaduais e na pista do Aeródromo de Juara

Érika Oliveira | Secom-MT

O governador Mauro Mendes assinou nesta quinta-feira (25.11) convênio com as prefeituras de Juara, Campo Verde, Santo Antônio do Leste e com o Consórcio Intermunicipal Araguaia (Cidesa), para a realização de obras de pavimentação e drenagem de vias urbanas, revitalização de asfalto nas MT-244, MT-325 e MT-336, e manutenção de rodovias não-pavimentadas na região do Araguaia.

Pelo convênio, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) destinará, ainda, recursos para a pavimentação do Aeródromo de Juara, um sonho antigo da população.

Ao todo, serão empregados mais de R$ 32 milhões nas obras. Parte da soma será repassada pela Sinfra e os demais valores compreendem emendas do senador Wellington Fagundes e do deputado federal Juarez Costa, além de contrapartida das prefeituras e do Cidesa.

“O Governo consegue com isso ampliar a sua aplicação de recursos no Estado de Mato Grosso. Estamos fazendo parcerias para que as prefeituras, recebendo dinheiro do Governo do Estado, possam lá na ponta, onde vivem os cidadãos, onde moram as pessoas, executar mais obras. Vamos continuar com essa filosofia, junto aos bons prefeitos, aos trabalhadores, àqueles que estão se dedicando e cuidando bem do dinheiro público, porque dessa forma nós atendemos melhor a população mato-grossense”, destacou o governador Mauro Mendes.

Em Juara, serão investidos R$ 6 milhões, sendo R$ 5,76 milhões repassados pelo Estado, para a pavimentação e drenagem de todas as ruas dos bairros Cruzeiro do Sul e Porto Seguro. Além disso, a região irá receber obras de revitalização na MT-325.

Na ocasião, o governador autorizou também a retomada da construção da Escola Técnica, que estava paralisada há cerca de dez anos.

“Eu acho importante destacarmos a dimensão disso tudo. Eu fico muito orgulhoso de fazer parte dessa história. Nós teremos obras, como na MT-325 e a retomada da obra da Escola Técnica, que estavam paradas há praticamente dez anos. Além do asfalto dos bairros Cruzeiro do Sul e Porto Seguro, que o governador Mauro Mendes teve a sensibilidade de não criar expectativa na população inaugurando placa, porque os valores já estão garantidos. A gratidão não é só de Juara, é de todo o Vale do Arinos”, destacou o prefeito de Juara, Carlos Sirena.

Para o município de Campo Verde, a Sinfra irá repassar R$ 2,8 milhões para a revitalização do pavimento de 38km da MT-244. O valor total da obra, que conta ainda com contrapartida da Prefeitura, será de R$ 4,8 milhões.

“A gente agradece em nome da população de Campo Verde. Nós temos 7 assentamentos rurais que se Deus quiser vão ter a vida transformada com essas obras. Nós somos uma região produtora, mas por ali passa também muita gente de outros municípios. O trabalho do Governo do Estado hoje alcança Mato Grosso por inteiro”, frisou o prefeito Alexandre Lopes.

Santo Antônio do Leste receberá em torno de R$ 2 milhões para a recuperação de 16km da MT-336. A expectativa é de que, vencido o trâmite burocrático, a obra seja entregue no final de janeiro de 2022.

Além disso, através da parceria com o Cidesa – que representa os municípios de Serra Nova Dourada, Bom Jesus do Araguaia, Alto Boa Vista, Luciara, Novo Santo Antônio e São Félix do Araguaia – serão investidos R$ 15 milhões para a conservação e manutenção de 280km de rodovias não-pavimentas.

“Não é só estrada, essas obras geram emprego na nossa região e dão qualidade de vida para a nossa população. O governador Mauro Mendes tem sido um grande parceiro do Araguaia e o Cidesa está firme no compromisso de seguir com essas parcerias”, pontuou a prefeita de São Félix do Araguaia, Janailza Leite.