Gerente desaparecido é acusado de estuprar a filha de sua ex

Daniel Francisco Lima Rosa não é visto desde o dia 17; no dia 21 foi registrado B.O. contra ele

O gerente de vendas Daniel Francisco Lima Rosa, de 37 anos, desaparecido desde quarta-feira (17) passada, foi acusado pela ex-namorada de estupro de vulnerável, em Cuiabá.

A empresária registrou um boletim de ocorrência na noite de domingo (21) denunciando o caso. Daniel, segundo ela, teria estuprado a sua filha de 11 anos.

Conforme o documento, a empresária vinha desconfiando do comportamento agressivo da filha com o então namorado, Daniel.

Ela teria questionado o companheiro sobre o atual comportamento da criança. Daniel, por sua vez, segundo o B.O., negou insistentemente qualquer situação de agressividade da criança com ele.

No dia em que desapareceu, no Bairro Pedra 90, ele estava na casa da denunciante e depois de Daniel, segundo ela, ter percebido que ela desconfiava do crime fugiu e não foi mais visto.

Desde o dia 17, o gerente de vendas não atende ligações, nem da família.

A filha da empresária confidenciou à mãe sobre os supostos crimes de Daniel, que segundo ela aconteciam desde abril deste ano.

As vítimas foram encaminhadas para a Delegacia da Mulher de Cuiabá.

A empresária entregou um aparelho celular da marca Motorola, com capa e tela trincada, que pertenceriam a Daniel. Segundo ela, alguns arquivos estavam deletados do aparelho.

A Polícia Civil investiga o caso.