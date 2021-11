GCCO cumpre 52 mandados contra organização criminosa comandada de dentro da PCE

Do: Olhar Direto

A Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), da Polícia Civil, deflagrou, na manhã desta quarta-feira (10), a ‘Operação Bereu’, com objetivo de cumprir 52 mandados judiciais contra alvos de uma organização criminosa liderada a partir de uma unidade prisional de Cuiabá.

As 25 ordens de prisões preventivas e 27 de buscas e apreensões estão em cumprimento em locais de Cuiabá e Várzea Grande, além de mandados cumpridos na Penitenciária Central do Estado.

Os alvos investigados pela GCCO integram uma organização criminosa que agia, especificamente, no bairro Tijucal, em Cuiabá.

A GCCO identificou outros dois criminosos que atuavam como líderes de rua no bairro e eram o “braço direito” do criminoso que está preso. As determinações eram feitas por meio de cartas, que são conhecidas dentro de unidades prisionais como `bereu’, nome que deu origem à operação.

O inquérito policial instaurado pela GCCO comprovou, até o momento, que pelo menos 20 pessoas foram cadastradas para participarem e integrarem a organização criminosa.

Os investigados poderão responder pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, entre outros crimes correlatos.

Participam junto com as equipes da GCCO no cumprimento dos mandados judiciais 108 policiais civis de unidades da Diretoria de Atividades Especiais (GOE, Polinter, DRE, Defaz, Dema e Deccor), além da Diretoria Metropolitana (delegacias das regionais de Cuiabá e de Várzea Grande).

A operação conta também com apoio das Diretorias de Inteligência e de Execuções Estratégicas da Polícia Civil e a Secretaria Adjunta do Sistema Penitenciário.