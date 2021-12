Gasolina chega a R$ 8,16 em MT, valor 21% mais caro do que a média nacional; confira números

Do: Olhar Direto

Com o Preço de Paridade de Importação (PPI) — política de preços pautada no mercado internacional — vigente desde 2016, a Petrobras tem sido alvo de críticas de vários setores da sociedade mato-grossense que fazem o uso diário do combustível. Um levantamento feito pelo Olhar Agro mostrou que no interior do estado, o litro da gasolina pode ser encontrado por até R$ 8,16.

A reportagem realizou a consulta em dois postos de gasolina da cidade de São Félix do Araguaia (1.030 km de Cuiabá) e constatou que o valor médio do litro da gasolina comum é encontrado por R$ 8,16. O número é mais de 21% mais caro do que é encontrado na Capital e no Brasil, onde o litro é comercializado, respectivamente, por R$ 6,72 e R$ 6,74.

Em relação ao preço médio do litro do etanol, o valor na cidade interiorana é de R$ 6,56, também 21% mais caro do que o preço em que é encontrado em Cuiabá, R$ 5,42, e 21,7% do que é comercializado no país, R$ 5,39. O óleo diesel, por sua vez, também é mais caro. O litro deste último é comercializado em média por R$ 6,54, 15% mais caro do que é comercializado na Capital (R$ 5,68) e 22% do preço médio brasileiro (R$ 5,36).

Os dados utilizados na comparação foram feitos com base na consulta realizada pela reportagem em postos de gasolina de São Félix do Araguaia e do sistema da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que monitora o preço do combustível no país.

Confira abaixo a comparação do preço médio do combustível em São Félix do Araguaia, Cuiabá e Brasil: