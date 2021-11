Garota levada pelo pai é entregue à mãe após 113 dias “desaparecida”

Do: Olhar Direto

A garota I.P.P.A., de oito anos de idade, foi entregue à mãe, a a enfermeira Marina Pedroso Ardevino, na noite desta segunda-feira (8), 113 dias depois de ter sido levada pelo pai. Ela foi encontrada no último domingo (7) em Coxim (MS) e trazida de volta para Mato Grosso. Marina usou as redes sociais para dizer que havia conseguido a guarda unilateral da filha.

A criança estava em um carro, no domingo (7), com a avó paterna e o avô, o ex-secretário de Habitação e Regularização Fundiária de Cuiabá, Air Praeiro Alves, na cidade de Coxim, em Mato Grosso do Sul. Com escolta da PRF, eles vieram para Cuiabá.

De acordo com a mãe, a menor foi sequestrada após passar o recesso escolar com o pai, sendo que deveria ter sido devolvida em meados de julho, que desde então não via mais a filha. Em 23 de setembro, L.M.A., mãe do advogado, foi presa pela Polícia Civil de São Paulo, após ter ajudado a esconder a própria neta, que estava sendo procurada pelas autoridades e agredir os policiais que atendiam a ocorrência com chutes, socos e xingamentos.

Na decisão do dia 19 deste mês, o juiz suspendeu a guarda compartilhada da criança aos pais, estabelecendo, provisoriamente, a favor do avô paterno. No entanto, a mãe afirmou que conseguiu a guarda unilateral da filha.

Após a criança ter sido trazida pela PRF, o avô paterno foi intimado e tinha até 48h para entregar a criança, o que ele fez no final da tarde desta segunda-feira (8).

A juíza responsável pelo caso afirmou que o processo da guarda da menina em questão corre em segredo de Justiça e que ela não se pronunciará. “Não temos informações sobre o andamento, tão pouco se houve ou não a devolução da criança para a mãe. Ela apenas pediu para resguardarem a identidade da criança”, informou via assessoria.