GAP prende homem e apreende arsenal de armas de fogo em Jaciara

As armas foram localizadas em uma residência no bairro Jardim Leblon

A Polícia Militar, através do Grupo de Apoio (GAP) do 7º CIPM, prendeu um homem de 31 anos com diversas armas de fogo na noite de quarta-feira (10.11), em uma residência na cidade de Jaciara. Ao todo, foram apreendidas cinco armas de fogo e 180 munições de vários calibres.

A ação da PM aconteceu por volta das 22h, após patrulhamento pelo bairro Clementina, onde o Grupo de Apoio se deparou com o indivíduo em atitude suspeita. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, no momento da abordagem ao homem, foi localizada uma pistola calibre 380 municiada, alimentada, carregada e com 6 munições intactas. À guarnição, o suspeito disse que residia com o seu sogro, no bairro Jardim Leblon.

Ao se deslocar até o local indicado, os policias militares localizaram o homem, que informou que o genro ficava em uma residência vizinha. Com a autorização da testemunha, que é dona da casa e autorizou a entrada da PM, foram localizadas, dentro de um quarto, duas pistolas israelenses calibre 9mm, um revólver 357 e uma espingarda calibre 12, Foram apreendidas, ainda, centenas de munições de todos os calibres das armas encontradas, três carregadores, um coldre, uma balança de precisão e uma caixa vazia de munição 9mm.

Na residência, estava a esposa do suspeito, que também foi conduzida à Delegacia de Polícia para esclarecimentos.

A ocorrência foi entregue para a Polícia Judiciária Civil.