Ex-jogador é assassinado com tiro na cabeça enquanto jogava sinuca em bar

Do: Olhar Direto

O ex-jogador de futsal, Eurides Moraes, 50 anos, morreu na última quinta-feira (18), após ser atingido por uma suposta bala perdida, em um bar, no qual jogava sinuca com um amigo, no distrito de Praia Grande, em Várzea Grande (região metropolitana de Cuiabá).

Eurides estava jogando sinuca no bar, quando os disparos começaram. Seu colega se jogou no chão a tempo, mas a vítima acabou sendo baleada no rosto, tendo morte instantânea.

Segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o disparo teria sido efetuado a 60 metros de onde o corpo do ex-jogador foi encontrado, o que sustenta a tese de que o Eurides não seria o alvo e teria sido vítima de bala perdida.

O disparo atingiu o olho do ex-jogador, que é irmão do também ex-atleta, Miltinho Cuiabano. A família deles ajudou na fundação do Operário Várzea-grandense.

O caso foi atendido pelo delegado Marcel Oliveira, da DHPP, que continua a investigar o caso.