Estudantes recebem orientações contra violência doméstica no projeto “Namoro Legal”

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Estudantes do 6º ao 9º ano de escolas municipais de Campo Verde participaram de um ciclo de palestras com orientações contra a violência doméstica. As palestras foram promovidas pela Secretaria Municipal Integrada de Apoio à Segurança Pública.

“Nas palestras, explicamos como funciona o ciclo da violência, as formas de violência, como identificar um relacionamento abusivo, os sinais de alerta e também como pedir ajuda”, disse a secretária Viviane Bernardino.

Nos encontros, realizados em quatro escolas municipais de Campo Verde (Artemir Pires, Monteiro Lobato, Sabina Prati e Paraíso), os estudantes puderam tirar dúvidas sobre o andamento de ocorrências e das medidas protetivas adotadas pelo Poder Público em defesa das vítimas.

A secretária Viviane contou ainda com o apoio de policiais civis e militares que participaram do ciclo de palestras e expuseram aos estudantes como a polícia age no enfrentamento à violência doméstica, como funciona a Rede de Apoio a mulheres vítimas da violência e a patrulha Maria da Penha.

“Aproveitamos o encontro com os jovens para falar sobre a Rede de Apoio implantada na cidade e entregamos os folhetos do projeto para que os estudantes saibam mais sobre o tema e compartilhem as informações com seus familiares”, completou Viviane.