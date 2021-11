Estudante de Cuiabá que se jogou sob portão para não perder Enem chega com antecedência para 2º dia de prova

Por Thiago Andrade, g1 MT

Com medo de repetir a cena que viralizou na semana passada de entrar com os portões fechando para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste segundo dia de prova, o estudante Breno Oliveira Nunes, de 17 anos, se adiantou e chegou 15 minutos antes do fechamento dos portões da Universidade de Cuiabá.

Breno chegou por volta de 11h45 (no horário de Cuiabá), foi levado pelo pai, como no último domingo (21). Uma tia até se propôs a leva-lo, para garantir que o garoto chegaria no horário. Mas, ele dispensou e preferiu ser acompanhado pelo pai. O estudante mora no bairro Goiabeiras, em Cuiabá, distante 5,7 km do local da sua prova.

O g1 conversou com Breno ao final da prova. “Desta vez eu consegui chegar mais cedo, fui com meu pai e saí de casa por volta de 11h20 e cheguei 11h45. Almocei mais cedo e fui”, destacou Breno.

Ele é aluno do 3° ano, do período noturno, da escola estadual Liceu Cuiabano. Durante o dia, Breno ajuda o pai em uma distribuidora de banana chips e doces típicos de Cuiabá.

Segundo ele, a prova desta semana foi mais complicada que a do primeiro dia. “Essa prova foi mais difícil por envolver a área de exatas, matemática, química e física, na área de biologia eu fui melhor”, afirmou.

Sobre o resultado da prova, ele espera que tenha um bom desempenho. Porém, disse que se não conseguir algo do seu interesse vai optar por trabalhar com informática e conserto de celular, já que é uma área em que tem habilidade. “Se não conseguir agora, vou me preparar para ter um desempenho melhor no ano que vem”, completou.