Em Campo Verde, criminoso mata jovem de 24 anos a facadas por olhar para sua esposa

Do: Olhar Direto

Policiais civis prenderam em flagrante, na tarde desta terça-feira (16), o autor do homicídio que vitimou Kaique Jhony Gomes de Sousa, de 24 anos, no interior do município de Campo Verde (140 km de Cuiabá). O suspeito do crime confessou que matou o rapaz por ele ter olhado para sua esposa.

De acordo com a ocorrência registrada pela Polícia Civil, Kaique Jhony foi encontrado morto no quintal de uma casa, no bairro Santa Rosa, com perfurações causadas por objeto cortante.

Conforme apuração da equipe, a vítima foi atingida pelos golpes quando estava em um bar, nas proximidades do local onde foi encontrado. Ele ainda tentou caminhar, mas logo caiu no quintal da casa onde o corpo foi localizado.

Logo após o registro do homicídio, os investigadores iniciaram as diligências para identificar o suspeito do crime. Na tarde desta terça-feira, a equipe policial localizou o homem, de 25 anos, ocasião em que foi preso em flagrante.

Interrogado pelo delegado Romildo Nogueira Jr., o suspeito confessou o homicídio e apontou o local onde estava a faca utilizada para matar a vítima. Questionado sobre a motivação, ele afirmou ainda que praticou o crime porque a vítima teria, supostamente, olhado para sua esposa.

Após os procedimentos policiais, o suspeito foi enviado a uma unidade prisional da região. O delegado encaminhará representação à Justiça pela conversão do flagrante em prisão preventiva.