Em alta velocidade, motociclista bate em carros e morre em Cuiabá

Do: MidiaNews

Ele foi arremessado da moto e morreu ainda no local; Deletran investiga o acidente

O motociclista Genilson Gonçalo da Cunha, de 35 anos, morreu na noite deste domingo (7) ao se envolver em um acidente entre dois carros na Avenida XV de Novembro, em Cuiabá.

De acordo com a Polícia Civil, o acidente ocorreu enquanto os dois veículos estavam parados no sinal vermelho do semáforo.

Segundo testemunhas, apesar da sinalização, Genilson continuou trafegando em alta velocidade pelo corredor entre os veículos e acabou batendo primeiro em um Celta, que estava parado.

Sem controle, ele bateu novamente em outro carro que aguardava o sinal abrir. Com o segundo impacto, a vítima foi arremessada violentamente ao chão.

As testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que identificaram graves lesões por todo corpo de Genilson. Antes de ser atendido, o motociclista não resistiu e morreu no local.

Policiais da Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran) também estiveram no local e fizeram teste do bafômetro nos dois motoristas. No entanto, os testes deram negativo para álcool no sangue.

Após os exames, uma equipe da Politec encaminhou o corpo de Genilson ao Instituto Médico Legal (IML) da Capital.

A Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência sobre o caso e segue investigando o acidente.