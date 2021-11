Desentendimento leva homem a óbito com facada certeira no bairro Santa Rosa em Campo Verde

Com informações do MegaNews CV

Nesta segunda-feira (15), por volta das 23h40min, a Polícia Militar de Campo Verde foi acionada para atender uma ocorrência de esfaqueamento no bairro Santa Rosa.

De imediato a guarnição se deslocou ao endereço informado, onde ao chegarem no local os policiais que atenderam a ocorrência puderam verificar a veracidade das informações contra o mesmo.

O Corpo de Bombeiros Militar chegou a ser acionado mas chegando no local, foi observado a falta de sinais vitais na vítima, e nada pode ser feito para salvar a vida do homem.

O mesmo apresentava um ferimento na altura do tórax, e segundo as informações periciadas pela POLITEC que esteve presente, pode ter ocorrido apenas um golpe certeiro que levou o mesmo a óbito ainda no local.

A Polícia Civil através dos seus investigadores já identificaram o suspeito, e a partir de agora realizam diligências no intuito de localiza-lo, podendo a qualquer momento ser realizada a sua prisão.