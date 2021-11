Deputado Thiago Silva reúne com feirantes, assentados e trabalha em prol da agricultura familiar de Campo Verde

O deputado Thiago Silva (MDB) esteve neste final de semana em Campo Verde participando de reuniões com feirantes da Associação de Feirantes de Campo Verde, assentados, prefeito Alexandre Lopes e vereadora Maria do Socorro, com objetivo de receber as demandas para atender a população local.

A agenda iniciou na Feira Municipal onde o deputado junto da representante da Afecamp Ivonete Stercio reuniu e dialogou com os feirantes da cidade para receber as principais demandas na área da comercialização e estruturação de feiras livres.

Em seguida, junto do prefeito Alexandre Lopes e vereadora Socorro, Thiago Silva participou da homenagem aos servidores públicos municipais e destacou a importância deles para o progresso e desenvolvimento de Campo Verde.

O prefeito Alexandre parabenizou os servidores pelos trabalhos realizados na cidade e também agradeceu a presença do deputado que prestigiou o evento.

Dando sequência na agenda, o deputado e comitiva estiveram no Telégrafo Coronel Ponce que tem relevante história na cidade e aproveitou para reunir com os assentados do Capim Branco, para receber solicitações e reivindicações dos pequenos produtores na área da infraestrutura, água e políticas públicas para a permanência dos agricultores no campo.

A vereadora Socorro, presente em todas as agendas, solicitou o apoio do deputado Thiago para viabilizar melhorias tanto para os feirantes quanto para os assentados do Capim Branco.

A representante da feira Ivonete falou sobre a agenda junto do deputado. “Quero agradecer a visita do nosso deputado que fez o compromisso de estar vindo a Campo Verde. Ele esteve aqui na nossa feira municipal trocando ideias e propostas para melhoria para agricultura familiar e seguimos também para outra reunião no assentamento Capim Branco onde a demanda lá é a necessidade de poços de água e e logística”, disse a representante da Feira Ivonete Estercio.

O deputado disse que Campo Verde é uma cidade próspera e o fortalecimento da agricultura familiar irá garantir desenvolvimento econômico e social para a população e famílias do campo. “Vamos trabalhar junto ao prefeito Alexandre, Afecamp, Socorro e Seaf para garantir investimentos que possam atender os pequenos produtores de Campo Verde que carecem de apoio para a produção, logística e abastecimento de água”, garante Thiago Silva.