Depois de briga em bar, homem segue desafeto e morre baleado

Do: MidiaNews

Após a confusão no estabelecimento, vítima seguiu assassino e acabou atingida pelos disparos

Um homem de 46 anos, identificado como Ecreziastes Marcos de Souza, foi morto a tiros depois de um desentendimento em um bar em Jauru (a 409 quilômetros de Cuiabá). A vítima teria seguido o assassino até a casa dele, onde foi atingido pelos disparos.

Conforme o boletim de ocorrência, os dois estavam em um bar localizado próximo à rodoviária da cidade. Eles se desentenderam e o assassino, segundo testemunhas, teria se levantado e ido embora.

Ecreziastes o seguiu até a sua residência em uma motocicleta, onde foi atingido pelos disparos.

A Polícia Militar foi acionada pelo genro do suspeito, que informou que o sogro teria atirado em um homem e a vítima ainda estaria no quintal da casa.

Quando os policiais chegaram no local, encontraram Ecreziastes caído ao lado da sua moto, ainda com o capacete na cabeça. A vítima apresentava perfurações na região da cabeça e do tronco.

Próximo ao corpo foram encontrados cartuchos de munição calibre .32; ao lado da porta, encostada na parede, havia uma espingarda.

A esposa do assassino contou aos policiais que, antes de fugir em sua motocicleta, o marido lhe disse que “havia acabado com a sua vida”.

A equipe da Politec (Perícia Oficial de Identificação Técnica) foi acionada para realizar os procedimentos de perícia.

A Polícia Civil investiga o caso.