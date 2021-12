Cuiabá x Palmeiras na Arena – Abel Ferreira dá descanso ao elenco vencedor da Libertadores; veja nomes relacionados

Do: Olhar Direto

Brigando pela sua permanência na série A com os cinco próximos colocados em relação à sua 13ª posição na tabela, o Cuiabá enfrentará o Palmeiras nesta terça-feira (30), na Arena Pantanal.

Para alívio dos cuiabanos e torcedores do “Dourado”, o “Verdão” virá para o duelo com sem a maioria do elenco titular, que será poupada. Isso porque o time paulista foi o campeão da Libertadores, maior competição do futebol das Américas. Diante disso, Abel Ferreira vai comandar o time com garotos da base relacionados e diversos atletas do banco, dando descanso para o elenco campeão da ‘liberta’.

Lista divulgada pelo Globo Esporte aponta que Vinícius Silvestre, Kuscevic, Renan, Victor Luis, Gabriel Menino, Matheus Fernandes, Gabriel Veron e Wesley são os atletas do time principal convocados para o duelo. Destes, apenas Menino e Wesley foram usados no jogo em Montevidéu.

Por outro lado, Jorginho aposta no elenco de qualidade que o auriverde possui para entrar em campo no “jogo da nossa vida”, a “Libertadores do Cuiabá” e, diante da vitória, sacramentar a permanência do time na elite do futebol nacional pela primeira vez na história.