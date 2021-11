Cuiabá x Palmeiras – Mais de cinco mil ingressos já foram vendidos para jogo do Brasileirão

Do: Olhar Direto

O Cuiabá anunciou na manhã desta segunda-feira (22) que já foram vendidos mais de cinco mil ingressos para o duelo contra o Palmeiras, que acontece terça-feira da semana que vem (30). A expectativa é de bom público na Arena Pantanal. O Verdão chegará a Mato Grosso apenas três dias depois de disputar a final da Libertadores da América. A ‘ressaca’, seja ela positiva ou negativa, poderá ajudar o Dourado.

O Dourado disponibilizou diversos pontos para compra, além da facilidade de adquirir online pelo www.tickethub.com.br. Os valores vão de R$ 25 a R$ 400, dependendo do setor. A torcida visitante terá venda exclusiva no setor Norte inferior. Sócio-torcedor do Dourado precisa realizar o check-in no site www.sociodourado.com.br até segunda-feira (29) à meia-noite e levar a carteirinha.