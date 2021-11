Corpo de homem é encontrado seminu e com corte na cabeça no meio da rua

Do: Olhar Direto

Um homem de 47 anos, não identificado, foi morto e teve seu corpo encontrado na madrugada de domingo (28), em uma das ruas do bairro São Francisco, em Vila Rica (1.259 km de Cuiabá). A vítima estava seminua, com as roupas abaixo do joelho, e tinha um corte na cabeça.

Testemunhas acionaram a Polícia Militar, ainda durante a madrugada, após encontrarem o homem caído na rua, com marcas de esfaqueamento.

Quando as equipes chegaram, encontraram o homem caído, de barriga para baixo, com as roupas abaixo do joelho e um grande corte na cabeça.

O homem não estava com documentos, mas uma chave de hotel foi encontrada em seu bolso. Uma equipe de socorro apenas constatou o óbito.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia. O caso é investigado pela Polícia Civil.