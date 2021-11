Conselhos Municipais de Campo Verde realizam 2º workshop com TCE para Planos de Ação e Políticas Públicas

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Representantes dos 23 conselhos Municipais de Políticas Públicas de Campo Verde se reúnem nesta quinta-feira, 4 de novembro, com o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), por meio da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania (SAI), para o 2º Workshop Planos de Ação e Conselhos Municipais de Políticas Públicas.

O encontro, transmitido pela plataforma Zoom, também pode ser acompanhado pelo canal da Corte de Contas no Youtube nesta quinta-feira, às 18h. A estimativa é de que o evento reúna cerca de 150 pessoas.

Na ocasião será abordada a importância da elaboração do plano de ação das demandas e o monitoramento de sua execução pelos conselheiros. Vale destacar que a participação garante aos inscritos certificado de 2h30.

Este é o 2º Workshop do Projeto 2 do Plano de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI), que conta com presidentes e membros dos conselhos municipais de políticas públicas dos 20 municípios adesos ao programa.