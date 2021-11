Colisão entre duas carretas e um caminhão deixa motorista ferido e bloqueia rodovia; veja vídeo

Do: Olhar Direto

Um acidente entre duas carretas e um caminhão deixou uma pessoa ferida na manhã desta quinta-feira (11), no km 351 da BR-364, na Serra de São Vicente, em Santo Antônio de Leverger. Um motorista ficou ferido e a pista teve que ser bloqueada.

A Concessionária Rota do Oeste, responsável por administrar a rodovia, informou que o trecho é duplicado e há interdição total das duas faixas da pista norte (Rondonópolis / Cuiabá). Uma faixa da pista sul (Cuiabá / Rondonópolis) também teve que ser bloqueada.

As informações iniciais apontam que se trata de uma colisão lateral entre um caminhão e duas carretas. Dois veículos pararam em faixa de domínio. O terceiro veículo envolvido tombou na pista norte, bloqueando as duas faixas. Com o impacto, a cabine se soltou e parou em uma faixa da pista sul.

A equipe de resgate da Rota do Oeste seguiu até o local para prestar atendimento aos envolvidos. Dois motoristas saíram ilesos e assinaram termo de recusa de encaminhamento médico. O terceiro condutor teve ferimentos leves e será encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá.

Veja vídeo: