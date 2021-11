Colisão entre dois carros de passeio deixa três pessoas feridas na MT-320

Do: Olhar Direto

Um acidente envolvendo dois veículos de passeio deixou três pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (26) no quilômetro 120 da rodovia MT-320, no município de Colíder (653 km de Cuiabá). O episódio ocorreu enquanto um dos motoristas tentou entrar em outra pista.

De acordo com o site Nortão Online, a colisão envolveu um GM Classic, de cor preta, e um Ford Del Rey, de cor azul. Com o impacto, três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional da cidade.

Ainda conforme o portal, a concessionária responsável por administrar o trecho da rodovia disse que o Del Rey seguia no sentido norte, quando, ao fazer uma conversão para entrar na outra pista, foi atingido transversalmente pelo Classic.

O Classic ficou com o parachoque e capô amassados e o Del Rey teve a lateral esquerda destruída. No Classic haviam quatro pessoas, das quais duas mulheres ficaram feridas. O condutor do Del Rey também ficou ferido. Ambos veículos pararam na faixa de domínio sentido ao sul. Não há informação sobre o estado de saúde de ambas as vítimas.