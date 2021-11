Celular de vítima de tentativa de homicídio é encontrado e entregue a Polícia em Campo Verde

Com informações do MegaNews CV

Celular foi entregue ao CB PM Henrique em Campo Verde

Nesta segunda-feira (8) às 15h16min, o CB PM Henrique recebeu uma ligação informando sobre a localização de um aparelho celular de uma vítima que teria sofrido uma tentativa de homicídio.

O aparelho teria sido localizado na noite de sábado (6) nas proximidades de um sítio no município de Nova Brasilândia.

Após receber o celular em mãos e diante dos fatos o CB PM Henrique apresentou o aparelho celular Samsung de cor dourada na Delegacia de Polícia Civil de Campo Verde.

As informações do autor da entrega do celular ao CB PM Henrique seguem em anonimato a pedido do mesmo.

O aparelho celular segue a disposição da justiça para posteriores investigações.