Catador de latinhas é agredido por homem em frente a escritório de advocacia

Do: Olhar Direto

Um homem de 52 anos, que ganha dinheiro catando latinhas na rua, foi agredido por um suspeito, enquanto fazia seu trabalho em frente a um escritório de advocacia, no município de Sorriso (a 397 km de Cuiabá). O suspeito ainda teria tentado enforcar a vítima.

De acordo com informações da Polícia Civil o caso de lesão corporal ocorreu no último dia 27 de outubro, por volta das 18h, na Rua Otávio de Souza Cruz, no Centro de Sorriso. A vítima compareceu na delegacia e narrou que no momento que estava catando latinhas, o agressor o agrediu fisicamente, além de ter tentando enforca-lo.

A vítima, no entanto, conseguiu se defender e fugiu do local. O caso teria ocorrido em frente a um escritório de advocacia, de onde o suspeito teria saído. A Polícia Civil, porém, ainda investiga o caso e não ouviu todas as versões.