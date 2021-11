Carretas e caminhões ficam parados em estrada de MT por causa de atoleiros

O g1 entrou em contato com a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Sinfra), mas não obteve retorno até esta publicação.

No estacionamento de um restaurante localizado no trevo de Apiacás, há cerca de 14 veículos parados nesta quarta-feira (10).

De acordo com o dono do estabelecimento, Leandro Romualdo, nessa terça-feira (9), eram 26 veículos parados no local. Alguns motoristas tentaram pegar a estrada após a chuva amenizar, mas ficaram presos em outro trecho da rodovia.

“Não está passando nada. Agora começou a chover bastante e aí que não vão conseguir passar mesmo. Até agora não mandaram nenhum maquinário para ajudar. A situação está complicada”, disse.