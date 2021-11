Caminhoneiro é furtado novamente por conta de porta do veículo aberta em Campo Verde

Com informações do MegaNews CV

Nesta quarta-feira (3) a Polícia Militar de Campo Verde foi acionada por volta das 04h30min pelo senhor A. na Avenida Brasília por motivo de furto.

Ao chegar no local, que fica em frente a um posto de combustíveis da cidade, a vítima relatou que estava dormindo e acabou não trancando a porta do seu caminhão. A vítima relatou a PM que uma mulher teria lhe acordado na madrugada, porém ele só sentiu falta do aparelho celular após a saída da mesma.

O relato da vítima foi colhido e registrado em boletim de ocorrência para posteriores providências.