Caminhoneiro dá facada em pescoço de vítima que recusou dar bebida a ele e quebra algema ao ser preso

Do: Olhar Direto

Um homem de 43 anos, identificado como Roney Jorge Pereira de Almeida, que trabalha como caminhoneiro, foi preso na noite desta terça-feira (9), em Juscimeira (a 160 km de Cuiabá), após tentar matar um homem que se recusou a dar bebida alcoólica a ele. O suspeito também teria ameaçado os policiais que o prenderam e conseguiu quebrar a algema usada nele. A família de Roney ainda denunciou um homem que começou a ameaça-los e tentar extorqui-los, após a tentativa de homicídio.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 19h30 de ontem (9) uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência na Rua Porto Alegre, no centro de Juscimeira, onde uma pessoa foi ferida no pescoço e sangrava muito. Ao chegarem ao local os policiais encontraram a vítima, que foi socorrida por uma ambulância e encaminhada ao Hospital Municipal de Juscimeira.

A polícia apurou que a vítima e outra pessoa estavam ingerindo bebidas alcoólicas, quando o suspeito chegou e começou a ameaçá-los. Em determinado momento o homem pediu a bebida que a vítima e seu amigo consumiam, mas eles negaram. O suspeito então deu uma facada no pescoço da vítima.

A PM fez rondas e localizou o suspeito na Rua C, no Bairro Cajus II. Ele foi algemado e colocado no camburão e, no trajeto à delegacia, ele fez ameaças aos policiais. O homem dizia que quando os policiais abrissem o camburão ele iria reagir e só seria preso morto. Os militares então solicitaram apoio e durante a condução até a cela o suspeito reagiu e conseguiu quebrar a algema. Ele acabou sendo contido.

Ele negou ter tentado matar a vítima e não entregou a faca usada no crime. A vítima, em decorrência da gravidade do ferimento, teve que ser encaminhada para o Hospital Regional de Rondonópolis.

Ainda no mesmo dia, já por volta das 22h, a família do suspeito fez uma denúncia contra uma testemunha do crime. Segundo as vítimas, após a tentativa de homicídio uma pessoa passou a lhes enviar mensagens por WhatApp, fazendo ameaças e buscando extorquir dinheiro deles.

A PM então foi à casa da família de Roney e encontrou suspeitos em frente ao local, ameaçando entrar e matar todos na casa se não entregassem R$ 2 mil. Ao perceberem a aproximação da polícia os suspeitos correram. Um deles acabou sendo detido ao cair enquanto fugia e o outro foi preso em uma residência.