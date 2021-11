Caminhão tanque carregado de etanol que viria para Campo Verde-MT tomba na BR 163

Carregado com 34 mil litros de etanol, um caminhão tanque tombou às margens da BR-163, no município de Sonora, a 386 quilômetros da Capital. O motorista perdeu o controle da direção.

Conforme apurado pelo Coxim Agora, o caminhão Iveco saiu de Paranaguá, no Paraná, e tinha como destino Campo Verde, em Mato Grosso. O motorista teve ferimentos leves.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Municipal Rachid Saldanha Derzi, em Sonora. O estado de saúde dele é considerado estável.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a PMA (Polícia Militar Ambiental) foram até o local e investigam as causas do acidente. A concessionária que administra a rodovia teve que controlar o fluxo de veículos no trecho, devido ao risco de incêndio.