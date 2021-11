Boi é furtado de fazenda de senador e suspeitos são presos com animal morto no porta-malas de carro em MT

De acordo com a Polícia Militar, o gerente da fazenda relatou que encontrou somente a buchada de um boi da propriedade na manhã dessa segunda e acionou a Patrulha Rural.

Em rondas, os policiais encontraram um carro com todas as portas abertas, em uma região conhecida como assentamento Vale do Moquem. Algumas pessoas que estavam próximas ao veículo fugiram para uma área de mata ao ver a polícia se aproximando, ficando apenas o proprietário do carro.

A polícia disse que questionou o suspeito sobre o furto do boi na propriedade rural, e o suspeito respondeu que não sabia de nada e que havia comprado uma cabeça de gado na Vila Aparecida.