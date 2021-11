Bilhete da Mega Sena é premiado com cinco acertos em Campo Verde

Onze apostadores mato-grossenses quase ficaram milionários no sorteio da Mega-Sena realizado na noite de quarta-feira (10). Juntos, eles faturaram R$ 148.439,99.

Os números sorteados foram: 03 – 19 – 25 – 37 – 44 – 56.

Segundo dados da Caixa Econômica, as apostas com cinco acertos são das cidades de Alto Araguaia, Campo Verde, três de Cuiabá, Juscimeira, Nobres, Nova Olímpia, Rondonópolis, Sorriso e Várzea Grande.

Destas, dez foram do tipo simples e cada apostador vai faturar R$ 11.418,47. Já um bolão com 19 cotas realizado na Lotérica Imperial, em Cuiabá, faturou R$ 34.255,29. Cada apostador leva para casa aproximadamente R$ 1,8 mil.

Cinco pessoas acertaram as seis dezenas sorteadas e vão dividir o prêmio máximo de R$ 90 milhões. As apostas foram realizadas em Angical (BA), Goiânia (GO), Benedito Leite (MA), Borborema (SP) e uma por meio do canal eletrônico. Cada uma leva para casa o valor de R$ 18.181.413,39.

O próximo concurso que será realizado no sábado (13) deve sortear o prêmio de R$ 3 milhões.

Fonte: FOLHAMAX | EMILY MAGALHÃES