Bebê de um mês morre após se engasgar com leite ao ser amamentado pela mãe

Do: Olhar Direto

Uma criança de apenas um mês e nove dias, identificada como Enzo Miguel Barbosa Pereira, morreu no último domingo (14), no bairro Vila Araputanga, em Tangará da Serra (244 quilômetros de Cuiabá). O bebê havia acabado de mamar, quando passou mal. Ele morreu logo em seguida.

A mãe do menor relatou no boletim de ocorrências que no início da noite de domingo, deu de mamar para o bebê o colocou para arrotar. Depois de alguns minutos, ele começou a vomitar, engasgou e começou a sufocar.

A Polícia Militar então foi acionada, seguiu até o local e imediatamente conduziu o menino para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No meio do caminho, a viatura encontrou duas ambulâncias do Samu que estavam indo de encontro.

Eles fizeram os procedimentos de primeiros socorros e continuaram o trajeto até a UPA. Porém, o menino não resistiu e morreu. O corpo seguiu para análise no Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil investiga o caso.