Advogado é preso por agredir namorada e ameaçar jogá-la da sacada após jogo do Flamengo e Palmeiras

Do: Olhar Direto

Filho de um desembargador aposentado, um advogado em Cuiabá foi preso depois de agredir a esposa e ameaçar jogar a vítima da sacada do prédio. Ele havia ingerido bebida alcoólica durante jogo do Flamengo contra o Palmeiras, no último sábado (27). O suspeito tem 56 anos e foi identificado pelas iniciais M.D.P.B.

A vítima, que trabalha como assistente administrativo contou na Delegacia da Mulher, já teria sido agredida pelo marido em uma ocasião anterior e ainda apresentava hematomas do episódio.

O casal teria terminado o relacionamento de dois meses e a mulher teria voltado para sua cidade de origem. Uma medida protetiva teria sido instaurada, mas posteriormente retirada pela própria vítima que acabou reatando com o agressor.

Antes disso, conforme conta a mulher, o advogado teria passado ligar todos os dias para ela, dizendo que estava carente por causa da morte da mãe. Com isso, a vítima voltou para morar com ele na Capital.

No último sábado, porém, com o jogo da Copa Libertadores da América, o advogado estaria muito nervoso, teria consumido bebida alcoólica, misturado com remédios e passado a ameaçar a esposa.

A vítima estaria em ligação com um parente, quando o advogado teria passado a demonstrar ciúmes, dizer que a mulher era gorda e a namorada mais feia que ele já teve.

Com medo do advogado, a mulher desceu na portaria e pediu que o porteiro ficasse de olho no apartamento, pois o companheiro estaria muito alterado.

Ao retornar para o imóvel, o advogado tirou a calcinha da vítima para verificar se ela teria transado com o porteiro. Introduziu também o dedo na região íntima da mulher para verificar se “ela estaria com outro homem”.

O advogado passou a xingar a namorada e ela resolveu ligar para a Polícia Militar. O homem então disse que não daria tempo de uma equipe chegar já que ele jogaria ela da sacada do prédio.

O advogado acabou preso e encaminhado para delegacia de polícia.

.

Ainda conforme a assistente administrativo relatou em depoimento, o namorado sempre a humilhou para conseguir o que queria e que ultimamente estaria dizendo que ela estaria com outro homem.