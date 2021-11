Adolescente de 16 anos morre em confronto com PM em MT

Do: MidiaNews

Caso aconteceu quando policiais militares faziam patrulhamento no Bairro Jardim Industrial

Um adolescente de 16 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (11) em confronto com a Polícia Militar, durante uma abordagem em Sorriso (a 418 quilômetros de Cuiabá).

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe realizava o patrulhamento na Avenida São Francisco de Assis, no Bairro Industrial, quando se deparou com um grupo de aproximadamente cinco pessoas sentadas na calçada.

A região, segundo a equipe, é conhecida como ponto de tráfico e comércio de drogas, havendo também pontos de comércio de entorpecentes da facção criminosa Comando Vermelho.

Quando o grupo viu que a Polícia se aproximou, todos teriam fugido pulando o muro de um complexo de quitinetes. Alguns pularam o muro dos fundos da residência, outros subiram no telhado e fugiram.

Um militar pulou foi em busca do grupo e, em determinado momento, viu que um dos suspeitos estava atrás de uma motoneta.

De acordo com o B.O., o jovem saiu de trás da motoneta já empunhando uma arma – pistola Beretta calibre 7.65 -, que foi posteriormente apreendida.

O policial alegou que deu ordem de parada mais de uma vez e atirou contra o rapaz quando ele fez um movimento de “giro de tronco” em direção a ele.

O jovem caiu no chão e, ainda com sinais vitais, foi encaminhado para uma unidade de saúde. O adolescente, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

Segundo a Polícia Militar, ele carregava R$ 224 e uma porção de pasta-base de cocaína. A equipe verificou que o adolescente tinha várias passagens criminais, como posse irregular de arma de fogo, furto, violação de domicílio e associação para o tráfico de drogas.