Adolescente de 13 anos morre após ser atropelado ao atravessar faixa de pedestre perto de escola

Do: Olhar Direto

Alberto Rainer Padilha Felzke, de apenas 13 anos, morreu na última terça-feira (23), após ficar seis dias internado, lutando pela vida em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Regional de Sinop (480 quilômetros de Cuiabá). O garoto foi atropelado no cruzamento da rua das Palmeiras com a dos Ipês, no bairro Jardim Imperial, no dia 17 de novembro.

A confirmação da morte foi feita pela Funerária Renascer, da cidade: “É com pesar que informamos o falecimento de Alberto Rainer Felzke”. O velório acontece desde às 12h30, no Memorial Renascer e o sepultamento estava previsto para às 16h15 desta quarta-feira (24).

Conforme as informações da polícia, o adolescente estava próximo a sua escola e foi atravessar o cruzamento na faixa de pedestre. O condutor de um veículo Fox de não freou a tempo e atingiu Alberto.

O motorista ficou no local até a chegada do Corpo de Bombeiros, que socorreu o adolescente em estado grave e depois seguiu para o hospital, onde continuou a prestar o socorro.

Alberto lutou pela vida até a última terça-feira, quando não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.