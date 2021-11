Acidente na BR-364 deixa um morto e outro preso nas ferragens

O acidente aconteceu no quilômetro 112 da BR-364.

No último sábado (30), um acidente na BR-174 matou 13 pessoas. As vítimas estavam uma van que transportava pacientes do município para fazer hemodiálise em Vilhena (RO). Outras duas pessoas que morreram estava em uma caminhonete SW4.

A avaliação das possíveis causas da colisão frontal é da equipe do delegado de Comodoro, Ricardo Marques Sarto, e do responsável pela Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) de Pontes e Lacerda, José Roberto. Contudo, as causas concretas do acidente serão apontadas em um laudo que ainda será emitido pela Politec.