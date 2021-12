3º Desafio das Merendeiras destaca melhores cozinheiras das escolas municipais e Cozinha Piloto de Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria de Educação de Campo Verde realizou no último sábado (27) o 3º Desafio das Merendeiros, com premiação para as melhores cozinheiras da rede municipal de ensino e Cozinha Piloto. Seis merendeiras se inscreveram e foram avaliadas por jurados de nível municipal, estadual e nacional.

O Desafio das Merendeiras é um projeto desenvolvido pela Equipe de Nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação, “com objetivo de estimular a criatividade dos manipuladores de alimento das escolas da rede municipal, valorizar a agricultura familiar e incentivar a criação de pratos simples, saudáveis, levando em consideração realidade das escolas do município”.

O 3º Desafio das Merendeiras ocorreu no Centro Educacional Paulo Freire, com o tema “Aproveitamento Integral dos Alimentos”.

“O desafio é um momento extremamente rico de valorização dos servidores que preparam a alimentação escolar. Esse é um eixo muito importante dentro da educação. Uma criança bem alimentada tem melhores condições de aprendizagem. O evento traz essa dimensão de valorização, de cuidado com a alimentação escolar, numa perspectiva organizada. Traz para as meninas a oportunidade de demonstrar para a sociedade o que elas fazem no dia a dia”, avaliou a secretária de Educação de Campo Verde, Simoni Borges.

As receitas inscritas foram:

Participante: Ana Maria de Moraes

Receita: Cozidão de costela com legumes

Acompanhamento: Arroz branco

Participante: Divina Maria Pereira

Receitas: Feijoada de feijão carioca com legumes e carne suína / Bolo de banana e maçã

Acompanhamento: Arroz branco

Participante: Luciene Apolonio da Silva

Receitas: Carne suína colorida com legumes / Abacaxi gelado com raspas de limão

Acompanhamento: Arroz branco

Participante: Micaeli Borges

Receita: Risoto de casca de abóbora, carne moída e cheiro verde / Chips de casca de batata

Participante: Narieli Silva Costa

Receitas: Feijoada vegetariana / Brigadeiro de banana

Acompanhamento: Farofa de couve com cebola caramelizada

Participante: Taiza Domiciano dos Santos

Receitas: Torta de legumes com talos / Suco de abacaxi com a casca e hortelã

Os jurados foram: Júlio Prior, assistente do SEBRAE-MT; Marcelo Cotrim, renomado Chef de nível nacional; Eduardo Ferreira, Secretário de Educação de Canarana; Paulo Madson, Secretário de Educação de Santa Rita do Trivelato; e Artur José Mancilha Barros, Superintendente dos Serviços da SEDUC.

Também estiveram presentes representantes das Secretarias de Educação dos municípios de Nova Alvorada do Sul (MS) e de Juína (MT).

“Para Campo Verde foi muito interessante. Tivemos representantes de seis outros municípios, conhecendo e participando. Tivemos a Seduc, que foi algo inédito. Eles ficaram encantados om o trabalho e já agendaram uma visita técnica para conhecer nossa dinâmica da alimentação escolar. A equipe, a comunidade presente, foi tudo muito positivo. O evento alcançou o objetivo na dimensão do atendimento e da proposta com princípios da merenda escolar, assim como colocou o município num rol de reconhecimento no cenário estadual. Só temos a agradecer”, finalizou Simoni Borges.

As vencedoras do 3º Desafio das Merendeiras foram:

1º Lugar: Participante: Narieli Silva Costa

2º Lugar: Participante: Taiza Domiciano dos Santos

3º Lugar: Participante: Luciene Apolonio da Silva

Elas receberam premiações em dinheiro, sendo R$ 1 mil + 200 “verdinhos” (vale-compra para a Feira Municipal) para a 1ª colocada; R$ 500 + 150 “verdinhos” para a segunda colocada; e R$ 300 + 100 “verdinhos” para a terceira colocada.

Todas as participantes também ganharam uma Air Fryer e um kit verde.