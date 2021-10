XIV Festival de Teatro de Campo Verde é sucesso absoluto; confira os premiados

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O XIV Festival de Teatro de Campo Verde (Festcav) ocorreu durante toda a última semana, com a apresentação de 22 espetáculos de várias cidades. A premiação ocorreu na última sexta-feira (22).

Sob avaliação dos jurados: Valter Lara, ator, diretor teatral e capoeirista de Nova Olímpia; Katiuscia Azambuja, multiartista e atriz de Cuiabá; e Eduardo Butakka, ator, produtor, diretor e professor de teatro também de Cuiabá; foram entregues 28 prêmios nas mais diversas categorias.

O XIV FESTCAV foi promovido pela Prefeitura de Campo Verde, através da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte e equipe do Centro Cultural.

As apresentações ocorreram no auditório do Centro Empresarial de Campo Verde (CEMP), na Avenida Campo Grande, centro da cidade, nos períodos matutino, vespertino e noturno, contando com a presença das escolas municipais como público, além da população em geral.

No total, mais de 3 mil pessoas assistiram aos espetáculos em cinco dias.

De acordo com o prefeito Alexandre Lopes, que participou do encerramento e entrega de prêmios, cultura e esporte são instrumento de transformação e estão no foco de fomento da Prefeitura de Campo Verde.

“Queremos fortalecer cada vez mais, no contraturno das atividades escolares, e oferecer essas atividades culturais e esportivas a nossas crianças e jovens. O ensino educacional, junto do esporte e da cultura, são instrumentos de transformação. Temos isso muito bem consolidado e vamos investir cada vez mais nisso”.

Confira a lista dos premiados:

MOSTRA REGIONAL – INFÂNCIA

>> DESTAQUE CENÁRIO

INDICADOS

• Brincando no Escuro

• Eu chovo, tu choves, ele chove

• Improvável amor ardente

• Asas da Poesia

GANHADOR:

• Eu chovo, tu choves, ele chove

>> DESTAQUE FIGURINO

INDICADOS

• Eu chovo, tu choves, ele chove

• Asas da Poesia

• Improvável amor ardente

GANHADOR:

• Eu chovo, tu choves, ele chove

>> DESTAQUE MAQUIAGEM

INDICADOS

• Eu chovo, tu choves, ele chove

• Os elementares

• A boneca dos sonhos da bailarina

GANHADOR:

• Os elementares

>> DESTAQUE ILUMINAÇÃO

INDICADOS

• Brincando no Escuro

• Eu chovo, tu choves, ele chove

• Asas da poesia

GANHADOR

• Asas da poesia

>> DESTAQUE MÚSICA OU SONOPLASTIA

INDICADOS

• Brincando no Escuro

• Asas da poesia

• Os elementares

GANHADOR:

• Brincando no Escuro

>> DESTAQUE ATOR

INDICADOS

• Lucas Hamilton Broisler de Lima – Asas da poesia

• Leonardo de Toledo Mussi – Eu chovo, tu choves, ele chove

• Wallef Thyagi Barbosa de Morais – Asas da poesia

GANHADOR

• Leonardo de Toledo Mussi – Eu chovo, tu choves, ele chove

>> DESTAQUE ATRIZ

INDICADAS

• Vitória Gomes Dias – Improvável amor ardente

• Ana Julia Frota dos Santos – Os elementares

GANHADORA

Ana Julia Frota dos Santos – Os elementares

>> DESTAQUE ATOR COADJUVANTE

INDICADOS

• Lucas Hamilton Broisler de Lima – Asas da poesia

• Felipe Gabriel – Eu chovo tu choves, ele chove

• Arthur Emanuele V. M. – Improvável amor ardente

GANHADOR:

• Lucas Hamilton Broisler de Lima – Asas da poesia

>> DESTAQUE ATRIZ COADJUVANTE

INDICADAS

• Sophia Xavier Lima – Eu chovo, tu choves, ele chove

• Gabriela Furtado – Eu chovo, tu choves, ele chove

• Gabrieli Rangel de Aquino – Improvável amor ardente

• Ryhana de Souza Auler – Os elementares

GANHADORA

• Gabriela Furtado – Eu chovo, tu choves, ele chove

>> DESTAQUE DIREÇÃO

INDICADOS

• Lukas Layon – Brincando no Escuro

• Lukas Layon – Eu chovo, tu choves, ele chove

• Wesley de Oliveira Pego – Asas da poesia

GANHADOR

• Lukas Layon – Brincando no Escuro

>> DESTAQUE TEXTO

INDICADOS

• Asas da poesia

• Improvável amor ardente

GANHADOR

• Improvável amor ardente

Justificativa: Os jurados levaram em consideração a originalidade do texto e a pertinência do tema abordado.

>> DESTAQUE ESPETÁCULOS PARA INFÂNCIA

• BRINCANDO NO ESCURO

• EU CHOVO, TU CHOVE, ELE CHOVE

>> PRÊMIO ESPECIAL DO JÚRI: (OS AVALIADORES DEVEM DESCREVER O PORQUÊ DO DESTAQUE NESSE ITEM)

• Asas da poesia

Justificativa: O espetáculo se destaca ao trazer de forma poética a temática do desmatamento. A grupo, que vem de Colniza, bioma amazônico no estado de Mato Grosso, consegue trazer ao palco um pouco da realidade vivida na região. A ressalva do júri é que o espetáculo não retrate apenas o fatalismo sobre a questão do meio ambiente, propondo assim questionamentos ao público sobre o tema.

MOSTRA REGIONAL – JUVENIL / ADULTO

>> DESTAQUE CENÁRIO

INDICADOS

• Confeitar: receita de bolo de chocolate para quem não

gosta de chocolate

• Nem tudo que cai na rede é peixe

• Afetos

GANHADOR

• Nem tudo que cai na rede é peixe

>> DESTAQUE FIGURINO

INDICADOS

• Nem tudo que cai na rede é peixe

• Afetos

• Confeitar: receita de bolo de chocolate para quem não

gosta de chocolate

GANHADOR

• Confeitar: receita de bolo de chocolate para quem

não gosta de chocolate

>> DESTAQUE MAQUIAGEM

INDICADOS

• S.O.S

• Nem tudo que cai na rede é peixe

• O lobo e a ovelha

GANHADOR

• S.O.S

>> DESTAQUE ILUMINAÇÃO

INDICADOS

• Afetos

• Confeitar: receita de bolo de chocolate para quem não gosta de chocolate

• Nem tudo que cai na rede é peixe

• S.O.S

GANHADOR

• Confeitar: receita de bolo de chocolate para quem não gosta de chocolate

>> DESTAQUE MÚSICA OU SONOPLASTIA

INDICADOS

• Nem tudo que cai na rede é peixe

• Confeitar: receita de bolo de chocolate para quem não gosta de chocolate

GANHADOR

• Nem tudo que cai na rede é peixe

>> DESTAQUE ATOR

INDICADOS

• João Vitor Fernandes Dias – Confeitar: receita de bolo de chocolate para quem não gosta de chocolate

• Julio Cesar S. dos Santos – O lobo e a ovelha

GANHADOR

• João Vitor Fernandes Dias – Confeitar: receita de bolo de chocolate para quem não gosta de chocolate

>> DESTAQUE ATRIZ

INDICADAS

• Ana Lívia – Nem tudo que cai na rede é peixe

• Adriana Rodriguez – Alegria de viver

• Nattaly – Confeitar: receita de bolo de chocolate para quem não gosta de chocolate

GANHADORA

• Ana Lívia – Nem tudo que cai na rede é peixe

>> DESTAQUE ATOR COADJUVANTE

INDICADOS

• Matheus Padilha – Alegria de viver

• Gabriel K. Pupatto (coro) – Confeitar: receita de bolo de chocolate para quem não gosta de chocolate

GANHADOR

• Matheus Padilha – Alegria de viver

>> DESTAQUE ATRIZ COADJUVANTE

INDICADAS

• Júlia Antonelli Tenório – Confeitar: receita de bolo de chocolate para quem não gosta de chocolate

• Isabella Antunes Delmondes – Nem tudo que cai na rede é peixe

• Karolliny Antonowiski de Oliveira – S.O.S

GANHADORA

• Júlia Antonelli Tenório – Confeitar: receita de bolo de chocolate para quem não gosta de chocolate

>> DESTAQUE DIREÇÃO

INDICADOS

• Nem tudo que cai na rede é peixe

• Confeitar: receita de bolo de chocolate para quem não gosta de chocolate

• Afetos

GANHADOR

• Confeitar: receita de bolo de chocolate para quem não gosta de chocolate

>> DESTAQUE TEXTO

INDICADOS

• Nem tudo que cai na rede é peixe

• Confeitar: receita de bolo de chocolate para quem não gosta de chocolate

• Afetos

GANHADOR

• Confeitar: receita de bolo de chocolate para quem não gosta de chocolate

>> DESTAQUE ESPETÁCULOS PARA JUVENIL/ADULTO

• Nem tudo que cai na rede é peixe

• Confeitar: receita de bolo de chocolate para quem não gosta de chocolate

>> PRÊMIO ESPECIAL DO JÚRI: (OS AVALIADORES DEVEM DESCREVER O PORQUÊ DO DESTAQUE NESSE ITEM)

• Atriz – Adriana Rodriguez.

Por trilhar percursos de diferentes linguagens durante o festival, finalizando com uma excelente performance cômica. Por trazer uma mensagem da arte e do sorriso como resistência.