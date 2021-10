Vacinação contra a covid-19 passa a ser nas Unidades de Saúde a partir de novembro outubro 26, 2021 3:05 pm

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A vacinação contra a covid-19 não será mais realizada no Centro de Atendimento ao Idoso (CAI) e passará a ser feita apenas nas Unidades Básicas de Saúde, a partir do dia 3 de novembro.

Para otimizar a vacinação nestes últimos dias de outubro, será adotado horário especial.

Na quarta-feira, dia 27 de outubro, todas as Unidades de Saúde terão horário prolongado, até as 20h, com vacinação de 1ª e 2ª doses da vacina Pfizer e também dose de reforço para os públicos específicos.

Na quinta e sexta-feira, dias 28 e 29 de outubro, será a vez do CAI ter horário estendido, também até as 20h, com vacinação da Pfizer e Coronavac.

O final de semana também terá horário especial no CAI. No sábado (30) a vacinação acontece das 7h às 15h. Já no domingo (31), a vacinação será das 7h às 12h. Este será o último dia de vacinação no local.

Após o feriado de 1º e 2 novembro, a vacinação contra a covid-19 ocorre em regime de escala, apenas nas Unidades de Saúde, conforme o calendário abaixo.

Segunda-feira: Araras 1, Rural/Araras 2, Jardim América, Zacarias e Dom Osório.

Terça-feira: São Lourenço, Recanto/Jupiara, Central e Santo Antônio.

Quarta-feira: São Miguel, Rural/Araras 2, São Lourenço, Olímpia e Dom Osório.

Quinta-feira: Zacarias, Araras 1, Recanto/Jupiara e Santo Antônio.

Sexta-feira: São Miguel, Olímpia, Jardim América e Central

Para mais informações, entre em contato com as unidades através dos telefones abaixo:

Zacarias: 3419-2350

Olímpia: 3419-2048

São Lourenço: 349-1557

Jardim América: 3419-3938

São Miguel: 3419-1667

Recanto/Jupiara: 3419-3992

Central: 3419-5748

Rural/Araras 2: 3419-5057

Araras 1: 3419-2811

Não deixe de se vacinar!