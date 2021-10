Três pessoas morrem em acidente entre dois carros e uma carreta

Do: MidiaNews

Vítimas ficaram presas às ferragens e não resistiram; caminhoneiro saiu ileso da colisão

Três pessoas morreram em uma colisão entre dois carros e um caminhão, na MT-130, em Primavera do Leste (a 236 km de Cuiabá). O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (11).

As vítimas foram identificadas como Ari Conti, de 67 anos, Nadir Conti, de 64, e Ricardo Ferreira de Moraes, de 35.

De acordo com informações da Polícia Civil, a colisão ocorreu entre dois veículos de passeio, um Chevrolet Cobalt e um Gol.

O motorista da carreta, único sobrevivente do acidente, relatou à Polícia que seguia sentido Paranatinga quando um dos veículos tentou uma ultrapassagem em alta velocidade e colidiu com a lateral do caminhão.

Com o violento impacto, o caminhoneiro jogou o veículo para fora da estrada e acabou tombando, momento que ouviu um forte estrondo na rodovia devido à colisão entre os dois carros.

Com o impacto violento, o Gol capotou na rodovia e também parou tombado às margens da estrada. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para desencarcerar as vítimas presas nas ferragens dos dois carros.

Após libertar o casal e o outro motorista, a equipe constatou que tanto Adir e Nair quanto Ricardo já tinham morrido. O motorista da carreta não teve ferimentos.

A Polícia não soube informar a forma exata que ocorreu a batida entre os veículos das vítimas e ainda aguarda a perícia da Politec. O acidente é investigado pela Polícia Civil de Primavera do Leste.