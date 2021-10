Taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid está em 27% em MT

Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 76 internações em UTIs públicas e 38 em enfermarias públicas.

O índice de ocupação nas enfermarias destinadas para pacientes com Covid é de 7%.De acordo com a secretaria, nas últimas 24 horas, duas pessoas morreram em decorrência da doença e 391 testaram positivo.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (113.007), Várzea Grande (39.924), Rondonópolis (38.231), Sinop (26.200), Sorriso (18.377), Tangará da Serra (17.786), Lucas do Rio Verde (15.693), Primavera do Leste (14.775), Cáceres (11.917) e Alta Floresta (10.694).