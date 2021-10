Suspeita de lavagem – Juiz: mensagens indicam que empresário seria sócio oculto de cervejaria

Do: MidiaNews

Mensagens encontradas em celulares dos investigados na Operação Cupincha ajudaram a PF a concluir que o empresário Paulo Roberto Jamur seria um dos reais proprietários da Cervejaria Cuyabana.

Em uma das trocas de mensagens, em julho deste, ano o empresário Maicon dos Santos, proprietário UltraMed Serviços, teria tentado obter, com funcionários, o valor da receita da cervejaria, porém não conseguiu.

Com a negativa, ele foi atrás de Joany da Costa de Deus, esposa do ex-secretário de Saúde Célio Rodrigues e em nome de quem está registrada a empresa.

“Joany Costa de Deus esclareceu que tudo passa por ela, mas que as informações já estariam com Célio Rodrigues da Silva. Por seu turno, Maicon dos Santos afirmou que não faz nada sem autorização de Paulo Roberto de Souza Jamur, o que revela indícios de que atua juntamente com esse investigado”, escreveu o juiz Jeferson Schneider, da 5ª Vara Criminal Federal.

Joany aparece no quadro societário da empresa ao lado de Liandro Ventura da Silva, mas os donos de fato seriam Paulo Roberto e Célio Rodrigues. A cervejaria foi comprada em fevereiro deste ano, segundo a PF, possivelmente com recursos desviados da Saúde de Cuiabá.

Célio Rodrigues Paulo Roberto foram presos, em Cuiabá e Curitiba, respectivamente, na quinta-feira (29).