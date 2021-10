S10 Executive bate em veículo que fazia rotatória e condutor foge do local

Com informações do MegaNews CV

O Copom informou a viatura nesta Terça feira (5) por volta das 20h10 sobre uma batida entre veículos na rotatória da Av. João Goulart com Av. São João Batista no bairro Jardim Campo Verde, momento em que os policiais se deslocaram ao local do abalroamento para averiguação da situação.

Ao chegarem ao local a PM foi informada que se tratava de uma Caminhonete S10 Executive que acabou abalroando o Veículo 1 na rotatória do local e em seguida tomou rumo ignorado.

Segundo as informações do condutor do veículo 1 o mesmo informou que vinha sentido centro-bairro e ao fazer a rotatória o veículo S-10 Executive abalroou o mesmo e seguiu em fuga do local.

De posse das informações e características do veículo S-10 a guarnição realizou rondas nas imediações com o intuito de localizar o condutor, porém até o fechamento da matéria o mesmo não foi localizado.

O Boletim de Ocorrência foi registrado para providências posteriores.