Quatro veículos de carga se envolvem em acidente e trecho da BR-163 é totalmente bloqueado

Do: Olhar Direto

Um acidente envolvendo quatro veículos de carga foi registrado na tarde desta quinta-feira (21) no quilômetro 638 da BR-163, em Nova Mutum (259 km de Cuiabá). A rodovia teve que ser completamente interditada porque houve derramamento de diesel na pista.

De acordo com a Rota Oeste, a concessionária foi solicitada às 15h39 para atender a ocorrência. No total, quatro veículos de carga se envolveram no acidente, sendo um deles carregado com produto perigoso.

Equipes de resgate da Rota Oeste estiveram no local realizando avaliação médica das vítimas. Ainda segundo a concessionária, o trecho do acidente registra engavetamento. Com o impacto, houve ainda derramamento de carga de diesel e, por isso, a BR-163 foi bloqueada.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) também atendeu a ocorrência. Os agentes da corporação atuaram com os procedimentos necessários para a limpeza da rodovia e apoiando o resgate das vítimas. Não há informações sobre o estado de saúde delas.